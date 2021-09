Wesley Safadão é homenageado por Thyane Dantas em aniversário: ‘que honra’

Wesley Safadão completou 33 anos nesta segunda-feira (6). Para não deixar a data passar em branco, a atual esposa do cantor, Thyane Dantas, usou o instagram para homenageá-lo.

“Temos tanto a celebrar, tanto a agradecer. Parabéns! Me inspiro na sua força, determinação, coragem, persistência, garra, constância, no verdadeiro ‘vou pagar o preço para chegar no resultado que desejo’. A sua fé, sua essência, simplicidade, o seu coração grande, bom e disponível, o seu jeito de ser ‘pai de todo mundo’, me apaixonam fácil diariamente, de uma forma que os desafios se tornam oportunidades de crescimento ao seu lado”, começou a influenciadora.

E os elogios não pararam por aí. “Em tudo o que faz, faz o seu melhor, e todos nós somos agraciados por isso. Privilegiados em ter você com a gente. Promovendo a diferença e sendo a diferença. Desejo transbordar de Deus na sua vida, em todas as áreas. Oro para que o nosso Pai te fortaleça, te direcione e seja sempre o seu alvo principal. Que as suas decisões continuem a te aproximar de Deus! Meu amor, que orgulho, admiração, respeito, que honra ser sua esposa. Te amo hoje e sempre, cada dia mais. Sua flor”, concluiu.