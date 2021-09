WhatsApp começa a liberar acesso a vários dispositivos; veja como usar

Chamado de “múltiplos aparelhos”, o recurso permite que quatro aparelhos e um celular estejam conectados à mesma conta do WhatsApp ao mesmo tempo. Diferente do que já acontecia antes, agora os dispositivos funcionam de forma independente.

No entanto, até então, o recuso tem algumas limitações. Nos outros dispositivos, por exemplo, nao é possível fixar conversas. Também não dá para enviar mensagens ou fazer chamadas no WhatsApp Web caso o app não esteja atualizado no celular.