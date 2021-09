WhatsApp vai permitir a criação de figurinhas diretamente pelo WhatsApp Web

As figurinhas são um sucesso absoluto no WhatsApp, mas o processo de criação delas pode ser um pouco chato, principalmente por fazer com que o usuário tenha que baixar aplicativos de terceiros para isso. Mas agora os desenvolvedores do aplicativo de mensagens estão testando uma novidade que busca resolver isso, permitindo com que os usuários rapidamente converta imagens em figurinhas.

Essa novidade foi localizada pelo portal WABetaInfo e atualmente está sendo implementada para testes na versão beta do Whatsapp Web. Segundo o portal, essa nova ferramenta vai ajudar bastante na hora de criar novas figurinhas, com o usuário agora precisando apenas clicar na opção de “converter para figurinha” na hora de enviar uma imagem, com a opção ficando ao lado da atual opção “foto de visualização única”.

Isso será uma mão na roda dos usuários que usam bastante esse tipo de conteúdo na hora de conversar, ajudando também na velocidade de resposta, isso porque pode ser meio demorado achar uma imagem específica na biblioteca para responder uma mensagem. Agora os usuários apenas enviam ela uma vez como figurinha e salva ela como favorita, facilitando para encontrar ela novamente depois.



Créditos: Reprodução / WABetaInfo

Atualmente essa opção está sendo testada por usuários beta do WhatsApp Web, infelizmente o recurso não está disponível para ser testado através do aplicativo mobile. Segundo o portal WABetaInfo, o app de mensagens não está trabalhando em trazer essa novidade para o aplicativo para iOS e Android, mas isso pode ser alterado em breve.

O recurso ainda deve sofrer algumas alterações até ele ser finalmente implementado na versão estável do WhatsApp Web, então ainda pode demorar para chegar na versão estável da plataforma. Talvez os desenvolvedores estejam primeiro focados em ver como os usuários irão reagir a essa novidade antes de trazer ela para os smartphones.



Com isso a plataforma está adicionando mais um recurso para a lista de novidades que atualmente está sendo testado pelos usuários beta, recentemente a empresa trouxe um novo ícone para o pagamento pela plataforma. Para o WhatsApp Web a plataforma está testando o recurso de vários dispositivos, que vai permitir usar o aplicativo de mensagens sem precisar com que o smartphone esteja conectado.

