Whindersson lesiona bíceps e escápula: ‘Azarado’

Whindersson Nunes revelou aos seus seguidores na madrugada desta quinta-feira (9) que está com uma lesão no bíceps direito e outra na escápula esquerda – também conhecida como omoplata, localizado na parte superior das costas. De acordo com ele, as lesões aconteceram durante os treinos para a luta exibição que fará contra Popó Freitas em outubro.

“Hoje eu fiz um exame que constatou lesão no meu bíceps direito, e na escápula esquerda, vou fazer fisioterapia e depois da luta com o Popó, provavelmente, uma cirurgia no braço pra puxar o músculo de volta”, contou ele.

“Tô enfezado demais, alguém vai ter que pagar umas fraldas ou limpar banheiro”, brincou.

Whindersson ainda tentou justificar a situação: “Não é pessoal, só hora errada, essas lesões são todas por causa do apoio do meio dedo mindinho da mão direita. Ah, vai tomar no cu, o mindinho… ah, não. Cara azarado, logo hoje”, disse.

O humorista citou depois a insônia e a ocupação desse tempo. “Com dificuldades pra dormir, fiz 15 músicas pra relaxar e dormir, logo compartilho com vocês de uma forma especial, espero q gostem, é uma nova vibe”, declarou.