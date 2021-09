Whindersson Nunes troca farpas com Felipe Neto na web: ‘É o próprio Jesus’

Whindersson Nunes e Felipe Neto movimentaram a internet com uma troca de farpas que começou na noite da última quinta-feira (9) e continuou até a manhã desta sexta-feira (10).

Tudo começou quando um dos seguidores do humorista cobrou que ele ajudasse o Vasco, como Felipe Neto faz com o Botafogo. Whindersson negou o pedido e disse ter outras prioridades. “Tô financiando uma pesquisa para um motor adaptado para motorizar qualquer tipo de cadeira de rodas, e um dispositivo que deixa uma mancha fluorescente nos buracos das estradas, para ninguém se acidentar à noite, já que não tapam os buracos. Não vou gastar nada com time, só torcer”, escreveu.

Logo depois, o jornalista esportivo José Passini comentou a fala do humorista: “Por isso tu é corno”, escreveu segundo o UOL, mas apagou. “Mas fica o registro do dia em que entramos na mente do homem que se negou a ajudar o Vasco da Gama”, pontuou depois.

Whindersson não deixou barato e ameaçou processar o jornalista. Felipe Neto então entrou na troca de farpas e defendeu Passini. “Quem quiser falar mal do Passini terá que me derrubar primeiro. Irmão, tu vai ter mais advogado que o Eike Batista”, colocou.

“Investi quase um milhão de reais na criação do Instituto VERO de educação digital. Criei o movimento ‘Cala a boca já morreu’, de apoio para pessoas perseguidas por opinião. E vou gastar em time, sim”, alfinetou Felipe.

Whindersson prontamente comentou a indireta em sua página no twitter: “Parabéns, é o próprio Jesus”. Logo depois continuou em outra postagem: “O cara dá um jeito de entrar em tudo”.

Para finalizar, um seguidor comentou que o humorista não deveria dar explicações sobre como gasta o dinheiro dele. “Exatamente, o que meu modo de gastar meu dinheiro tem a ver com o dele? Viagem da por**! Moleque me xingou de graça, do nada, e sem contexto, agora vai ter os advogados do Eike Batista pelo Felipe Neto. 8 da manhã”, escreveu.