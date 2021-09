Wilson Júnior faz balanço da participação do Santo André na competição – Futebol Interior

Santo André, SP, 21 (AFI) – O Santo André acabou sendo eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro no último fim de semana, já que perdeu para o Esportivo nos pênaltis. Mesmo assim, o técnico Wilson Júnior, fez questão de exaltar as atuações do Ramalhão no período.

“Infelizmente o resultado não foi o que queríamos, principalmente da forma que conseguimos propor o jogo em todas as partidas. Usamos um time jovem, mas que teve entendimento muito rápido, com variações táticas e honrando o manto do Santo André. A equipe foi eficiente e sabia o que tinha de ser feito dentro de campo”, destacou.

A CAMPANHA

No total, foram sete vitórias, três empates e seis derrotas. Na primeira fase, o Ramalhão avançou em segundo do grupo. Com muitos atletas oriundos da base, o treinador ressaltou a satisfação em ter conseguido colocar o projeto do clube em prática.

“Fico muito feliz por ter comandado esse processo. Conseguimos potencializar os atletas criados na base e acompanhamos de perto tanto sub-20 quanto até sub-17. Com isso, além do orgulho que sinto de treinar o Ramalhão, tenho a satisfação de ter levado essa equipe em outra fase quando muitas pessoas não acreditavam”, completou.