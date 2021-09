Windows 11 build 22463 corrige bug que afeta a exibição da barra de tarefas

A Microsoft disponibilizou nesta semana o Windows 11 build 22463 para os participantes do Programa Windows Insider que optaram pelo canal de distribuição Dev. Embora este build não tenha relação alguma com o Windows 11 que será lançado no próximo dia 5 de outubro, algumas correções introduzidas nele também podem ser introduzidas na versão que será lançada em breve.

OFICIAL: Windows 11 será lançado

no dia 5 de outubro

De acordo com a Microsoft, este build não traz muitas novidades e é mais focado em correções de bugs e pequenos ajustes. Um dos bugs corrigidos afeta a exibição da barra de tarefas e faz com que os ícones não fiquem centralizados corretamente. Um comparativo entre o build anterior, com os ícones desalinhados, e o 22463 pode ser visto abaixo:



Reprodução/Fabio Rosolen

O Windows 11 build 22463 agora permite que o usuário utilize o atalho CTRL + Shift + C para copiar o caminho para um arquivo ou pasta selecionado no Explorador de Arquivos, traz pequenos ajustes nas cores do tema de alto contraste com base no feedback dos usuários, adiciona um pequeno ícone ao lado do slider para ajuste de volume na área Ações Rápidas (imagem abaixo) para gerenciar dispositivos de áudio, introduz a pasta Acessibilidade no menu Iniciar e adiciona uma nova opção ao Assistente de Foco para que ele seja habilitado automaticamente por uma hora após a instalação de uma atualização do Windows.



Reprodução/Fabio Rosolen

Com relação aos bugs corrigidos no Windows 11 build 22463, a lista inclui um que faz com que o item Sistema não apareça no menu exibido quando o usuário clica com o botão direito do mouse no botão Iniciar ou quando ele utiliza o atalho Winkey + X, um que faz com que o Narrador não consiga se focar no menu Iniciar em certos cenários, um que causa o travamento do Explorador de Arquivos durante a pesquisa, um que faz com que a Área Restrita do Windows (Windows Sanbox) não seja executada corretamente, um que faz com que usuários do Surface Pro X não consigam usar o Hyper-V ou o Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) e um que faz com que PCs com certos SSDs não sejam inicializados corretamente. A lista completa pode ser vista no post com o anúncio da Microsoft.

Já a lista com os problemas conhecidos neste build inclui um que impede o upgrade em PCs gerenciados via Mobile Device Management (MDM), um que faz com que a barra de tarefas exiba um efeito de cintilação quando o usuário alterna entre diferentes métodos de entrada, um que faz com que o painel de pesquisa apareça vazio e um que faz com que o usuário não consiga digitar na caixa de pesquisa do menu Iniciar ou no painel de pesquisa exibido quando o usuário clica no ícone correspondente na barra de tarefas.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: Microsoft