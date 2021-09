Xand Avião expulsa humorista de palco e gera polêmica; veja vídeo

O nome de Xand Avião bombou nas redes sociais após um vídeo do cantor viralizar nesta quarta-feira (22). Nas imagens o cantor aparece expulsando o influenciador e humorista Cremosinho do palco.

“Amanhã tu vai no show do Safadão, aí tu vai fazer a mesma coisa? Você tem outros atributos! Eu já vi uma foto sua nu”, disse o cantor empurrando o influenciador. Cremosinho teria subido ao palco após um convite de Zé Vaqueiro.

Em seu perfil no Instagram, Cremosinho desabafou: “Cada um oferece o que tem no coração, no meu só tem amor, humildade e paz”. Internautas apontaram que “faltou humildade” da parte de Xand.