Xand Avião pede desculpas após expulsar influencer de palco: ‘Vacilo’

Xand Avião utilizou suas redes sociais para se desculpar com o influenciador e humorista Cremosinho. No Instagram o cantor disse que fez uma brincadeira que foi mal interpretada.

“Ontem foi um dia muito especial para mim. Um projeto que estamos trabalhando há meses saiu do papel, e em meio a tanta alegria preciso fazer um pedido de desculpas. Durante a festa, o Cremosinho entrou no palco e eu fiz uma brincadeira que, vendo os vídeos hoje, soou como grosseria da minha parte”, escreveu o cantor.

“Fiquei triste vendo as imagens e consigo me colocar no lugar dele para entender que errei. Por isso peço desculpas a ele e a todos que, com razão, puxaram minha orelha pelo vacilo. Desculpe, amigo”, finalizou Xand através dos stories.