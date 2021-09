Xanddy, do Harmonia do samba, é padrinho da segunda etapa do Talentos da Comunidade

O quadro especial do Bahia Meio Dia, que promove batalhas entre cantores e cantoras de bairros de Salvador, chegou à sua segunda etapa nesta sexta-feira (10), e com novidades

A segunda fase será apadrinhada por um cantor que é referência não só na Bahia, mas no Brasil e no mundo, além de ter uma super bancada de júri que terá como missão, avaliar os concorrentes. Foto: Reprodução | G1 Bahia

Nascido e criado no bairro do São Caetano, o comandante do Harmonia do Samba, Xanddy, será o padrinho desta fase do quadro. E a expectativa é alta.

“É uma honra imensa poder ser padrinho de um quadro tão lindo como esse, a nossa Bahia tem muitos talentos, que não tiveram visibilidade e, agora, chegou a hora. Tá aí essa turma dando um show, mostrando para o que veio. Fico feliz da vida em fazer parte disso tudo, afinal, eu também sou um talento da comunidade e tô doidinho para conhecer os talentos que temos em nossas comunidades”, destacou Xanddy. Foto: Reprodução | TV Bahia

Fixo no quadro de júri, o coordenador de programação das rádios da Rede Bahia, Maurício Habib, mais conhecido como o “Big Boss” da Bahia FM, espera bastante equilíbrio por parte dos concorrentes, afinal, todos mostraram para o que vieram ao vencerem suas respectivas batalhas na 1ª fase.

“Será uma parada acirrada. Vai ser muito difícil, e aquele ou aquela que vencer, vai ser nos detalhes mínimos. Será bacana demais, vai surgir um grande nome para o verão da Bahia. Minha expectativa é a melhor possível, quero que comece logo, quero ouvi-los, quero saber o que eles têm preparado para nós! Vem uma coisa muito positiva por aí”, disse Maurício Habib.

Desde o final de fevereiro, o Bahia Meio Dia recebeu diversos vídeos de cantores que fazem sucesso em suas respectivas comunidades. Na primeira fase, foram escolhidos 20 cantores e apenas 10 deles avançaram. Foram eles:

Léo, da Sussuarana; Lai, de Pernambués; Rebeca, do Curuzu; Alice, do Cabula; Wesley, da Boca do Rio; Laio, do São Rafael; Vanessa, do Cabula; Jhon, da Massaranduba; Gabrielle e Adrielle, do Tancredo Neves; e Gabriel, de Brotas. Apenas cinco deles passam para a terceira fase da competição. Foto: Reprodução | G1 Bahia

Toda sexta-feira acontecerá novas batalhas em que os participantes contarão com os votos do público, júri técnico e voto de um artista convidado (que será revelado apenas no dia). No primeiro duelo da segunda etapa Lai, de Pernambués enfrenta Wesley, da Boca do Rio. A votação para este duelo já está aberta no G1 Bahia. Vote!