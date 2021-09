Xiaomi inaugura hoje em Curitiba a sua maior loja no Brasil

Em agosto a Xiaomi anunciou que abrirá diversas lojas por todo o Brasil, no começo desse mês a empresa inaugurou a loja no Barra Shopping no Rio de Janeiro, agora a gigante chinesa está se preparando para o lançamento do novo ambiente no Park Shopping Barigui de Curitiba. Essa será a quarta loja da Xiaomi no Brasil e a maior da empresa até agora no país, assim como aconteceu com a loja no RJ, a fabricante de smartphones está promovendo um evento de inauguração do estabelecimento.

Assim como a inauguração da sua última loja, a gigante chinesa irá oferecer brindes e promoções de até 50% em diversos produtos que estarão à venda, mas o acesso, devido a pandemia, será restrito e os interessados terão que se cadastrar para poderem ir visitar o ambiente. O cadastro pode ser realizado através do site oficial da empresa, o que dará direito para a pessoa conhecer o ambiente por um período de 15 a 20 minutos.

Além de ir conhecer o ambiente para aproveitar as promoções, a Xiaomi também estará exibindo na sua maior loja no Brasil alguns dos seus aparelhos mais avançados, como a sua smart TV transparente e o smartphone dobrável Xiaomi Mix 4. Ao todo a empresa deve disponibilizar 400 produtos para os consumidores e alguns deles já foram revelados no Facebook da empresa, como a chopeira portatil para garrafas por R$ 149.

A empresa está recomendando que quem for visitar sua nova loja chegue 15 minutos antes do horário marcado, para fazer o check-in e entrar na fila das próximas pessoas a entrar no ambiente. O agendamento foi realizado para evitar que a inauguração da loja da empresa não quebre os protocolos de saúde contra a Covid-19, por isso a empresa teve que evitar aglomerações, como as que aconteceram no lançamento da sua primeira loja.



Créditos: Divulgação Xiaomi

Na ocasião, diversos fãs da empresa foram até o estabelecimento com algumas pessoas chegando a ficar 45h na fila para conhecer o lugar. Por causa disso a empresa está organizando tudo da forma correta para evitar qualquer tipo de risco de contaminação do coronavírus, e o agendamento da entrada é uma dessas ações. Além disso, a empresa quer que as pessoas na fila fiquem com uma distância de 1,5 metro entre elas e que todo mundo use máscara.



Via: BemParaná Fonte: Xiaomi