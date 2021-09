Xodó da torcida do Fortaleza reclama da falta de oportunidades – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 22 (AFI) – Peça importante nas últimas duas temporadas, o atacante Osvaldo acabou perdendo espaço desde a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda e fez questão de deixar clara a sua insatisfação.

“Não tem sido fácil para mim ter que lidar com essa situação de ficar de fora da equipe tantos jogos, é algo que eu nunca passei com a camisa do Fortaleza. Respeito as decisões do treinador, meus companheiros, mas me incomoda porque eu quero e sei que tenho totais condições de ajudar”, disse Osvaldo ao ge.

Na atual temporada, o experiente atacante esteve em campo 24 vezes, sendo que 15 delas foram desde a chegada de Vojvoda, no início de maio.

A última vez que Osvaldo teve oportunidade com o treinador argentino foi há um mês, quando ficou apenas nove minutos em campo contra o Juventude.

“Já estamos fechando o mês de setembro e eu atuei apenas em seis jogos como titular, todos espaçadamente e não terminei nenhum deles. A maioria das oportunidades que tive foram entrando durante o segundo tempo, quase todas no finalzinho dos jogos”, finalizou Osvaldo.

Revelado no próprio Fortaleza, o atacante iniciou a sua terceira passagem pelo clube em 2019. Peça importante nas últimas duas temporadas, Osvaldo tem quase 200 jogos com a camisa tricolor e 27 gols marcados.