Xuxa abre baú, mostra foto de quando tinha 16 anos e encanta fãs; veja clique

Xuxa tem revisitado vários momentos de sua história e compartilhado com fãs registros que possui deles, nos últimos tempos. E foi isso que ela fez nesta quinta-feira, ao abrir novamente o baú de recordações e postar uma foto de quando tinha apenas 16 anos. O belo clique é um close no rosto de Xuxa, que, já naquela época, parecia ter bastante intimidade com a câmera.