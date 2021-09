Xuxa critica Zé Neto por usar burro ao pagar promessa

Antes da postagem, Luisa havia feito stories criticando a atitude do cantor. “Sempre mostro as tragédias que acontecem com animais nessas romarias. Cavalos morrem todos os anos. Vocês acham que Deus gosta disso? Aceito todas as religiões, cada um fala com Deus do jeito que quer, mas pague você a promessa”, afirmou a ativista da causa animal.