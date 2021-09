Xuxa sobre rumores de ‘pacto’ com o diabo: ‘Não teria o que eu tenho’

Durante a carreira, Xuxa foi cercada por teorias da conspiração, e uma das mais frequentes é de quela teria um pacto com o diabo. A história que se contava é que a música ‘Ilariê’, quando tocada de trás para frente, seria uma “invocação do demônio”.

Em entrevista ao canal “Seja Seu”, Xuxa comentou sobre essas suposições. “Já ouvi algumas pessoas falando que eu tinha pacto com o diabo. Meu Deus do céu! Alguém que tem um pacto com o cara lá embaixo não poderia ter nem um terço das coisas que tenho”, falou.