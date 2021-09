Ypê divulga vagas de emprego pelo país; veja localidades

A Ypê está com NOVOS empregos disponíveis para profissionais de diferentes áreas de atuações pelo país. São mais de 80 oportunidades, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira, a seguir, como se candidatar!

Ypê anuncia oportunidades de emprego

São mais de 80 NOVAS vagas de emprego abertas para colaboradores de diversas especializações em todo o país. Além da remuneração, a empresa oferece vale alimentação, restaurante interno, participação de lucro, convênio odontológico, convênio médico, desconto em produtos e seguro de vida. Veja os cargos ofertados e suas localidades:

Promotor de Vendas – Indaiatuba;

Operador Logístico III – Salto;

Vendedor Jr – Espírito Santo;

Executivo de Contas Regional – Campinas;

Analista Administrativo Pleno – Bahia;

Eletricista Manutenção I – Amparo;

Supervisor de Produção – Bahia;

Conferente de Expedição – Simões Filho;

Mecânico Manutenção III – Amparo;

Supervisor Produção – Amparo;

Ajudante Manutenção – Amparo;

Analista Serviços Pl – Amparo;

Analista Desenvolvimento Logístico Sr. – Amparo;

Operador Logístico III – Salto;

Inspetor de Qualidade – Amparo;

Coordenador Produção – Itapissuma;

Especialista Marketing – São Paulo;

Supervisor de Qualidade – Amparo;

Gerente de Processos Inovação – Amparo;

Analista Manufatura Pl – Amparo;

Técnico Controle Qualidade – Amparo;

Analista de Automação Pl – Amparo;

Analista Pcpm Pl Temporário – Amparo;

Analista de Controladoria Sr – Amparo;

Especialista Infraestrutura TI – Amparo;

Eletricista Manutenção II – Amparo;

Analista Automação Sr – Itapissuma;

Analista Custos Industriais Jr – Amparo;

Eletricista Manutenção III – Exclusivo para PCD – Anápolis;

Entre outros.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Ypê, é necessário acessar o site de inscrição, clicando aqui, atentar-se a todos os requisitos e informações e, cadastrar o currículo em candidate-se.

