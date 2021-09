Ypiranga 2 x 0 Oeste – Canarinho recupera a liderança e rebaixa o primeiro clube na Série C! – Futebol Interior

Erechim, RS, 05 (AFI) – A Série C do Campeonato Brasileiro já tem seu primeiro clube rebaixado em 2021. Trata-se do Oeste, derrotado na manhã deste domingo pelo Ypiranga, por 2 a 0, no estádio Olímpico, em Erechim, pela 15ª rodada. Luiz Felipe e Silvano fizeram os gols dos gaúchos.

Com o resultado negativo, a décima rodada em 15 jogos, o Oeste se manteve na lanterna do Grupo B com sete pontos. O clube paulista até pode chegar aos 16 pontos do Mirassol, primeiro clube fora da degola, mas não alcança o número de vitórias do rival (1 a 5).

O Ypiranga, por sua vez, mostrou sua força em casa e recuperou a liderança com os mesmos 30 pontos do, agora, vice-líder Novorizontino. Os rivais também têm o mesmo número de vitória (9) e os mesmos 11 gols de saldo, mas o Ypiranga leva vantagem no número de gols marcados (25 a 21).

Ypiranga colocou um pé na próxima fase. (Foto: YFC / GIRAMUNDOS.BR)

SONOLENTO!

O primeiro tempo de Ypiranga e Oeste foi sonolento e com o Oeste melhor. O Ypiranga pouco fez. Aos 3 minutos, Salazar perdeu a bola, Léo Artur tirou a zaga e, de perna esquerda, fuzilou. A bola beijou o travessão. Aos 42 minutos, o zagueiro Rodrigo Sam deu passe perfeito a Kalil que bateu, mas Deivity salvou os gaúchos.

QUE MANCADA!

No segundo tempo, o panorama mudou. Logo aos 4 minutos, o goleiro Rodolfo deu uma mancada daquelas. Ele tentou sair jogando, perdeu a bola e viu Luiz Felipe cutucar para as redes de canhota. Sem perder tempo, o Ypiranga ampliou aos 8. Quirino soltou uma bomba. Rodolfo rebateu e Silvano aumentou o marcador.

PRÓXIMOS JOGOS

Na 16ª rodada, o Ypiranga visitará o Novorizontino no Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, no sábado (11), às 17 horas. No mesmo dia, mas às 15 horas, o Oeste enfrentará o Ituano no Novelli Júnior, em Itu.