Ypiranga-RS 0 x 0 Ituano – Em jogo dos classificados, empate fica de bom tamanho para os times – Futebol Interior

Erechim, RS, 19 (AFI) – Em confronto direto pela briga no topo do Grupo B. O Ituano foi até Erechim para enfrentar o Ypiranga, no estádio Colosso da Lagoa, em jogo válido pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Mesmo com o time do interior jogando melhor no primeiro tempo e o Canário no segundo tempo, o 0 a 0 não saiu do placar.

Com o empate o time de Itu permanece na segunda posição com 32 pontos e não alcança o líder Novorizontino com 36 pontos. Já o Ypiranga, também classificado, permanece na terceira posição com 31 pontos.

O JOGO



Mesmo jogando fora de casa, o Ituano começou jogando melhor e teve uma boa oportunidade logo no início do jogo com Léo Duarte, que chutou cruzado, e a bola passou raspando na trave do goleiro aos 7 minutos. A melhor chance do jogo foi com João Vitor, atacante do Ituano, que chutou de primeira e Deivity, defendeu com os pés e a bola foi para escanteio.

O Ypiranga não levou muito perigo ao gol de Pegorari. E a melhor chance foi após o goleiro do Ituano colocar a mão fora da área. O árbitro assinalou a falta, mas não puniu o goleiro com cartão. A cobrança de falta do time de Erechim, bateu na barreira e a zaga do Ituano afastou a bola.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, os donos da casa voltaram melhor e tiveram a melhor chance primeiro. Logo aos 11 minutos, Pegorari salvou uma forte cabeçada dentro da área. O Ypiranga continuou pressionando e conseguiu sua melhor oportunidade do jogo aos 16 minutos. Quirino recebeu belo lançamento, invadiu a área e bateu cruzado, a bola ainda bateu na trave antes de sair pela linha de fundo.

Só deu Ypiranga no segundo tempo! O clube do Rio Grande do Sul, chegou mais uma vez, agora aos 38 minutos. Quirino recebeu mais um lançamento, fez um belo pivô para Léo Santos, que chutou forte, mas a bola foi para fora.

PRÓXIMO JOGO

O Ituano recebe em Itu, o Botafogo-SP que já está eliminado na competição. Enquanto o Ypiranga vai enfrentar o São José, fora de casa. Ambos os jogos serão no próximo sábado(25) às 17h.