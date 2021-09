Ypiranga-RS reassume a liderança do Grupo B e derruba o Oeste para a quarta divisão – Futebol Interior

Campinas, SP, 05 (AFI)- A 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo decretou o rebaixamento do Oeste para a Série D do Brasileiro. A derrota para o Ypiranga-RS por 2 a 0, na manhã deste domingo, em Erechim, determinou a queda do time paulista para a quarta e última divisão do futebol nacional e a volta do Canarinho à liderança do Grupo B.

Ypiranga despachou o Oeste para a quarta divisão

O rebaixamento deste domingo é o terceiro do Oeste em um ano. Rebaixado no Campeonato Paulista de 2020, o Rubrão também acabou caindo na Série B da temporada passada. Agora, irá disputar a quarta divisão nacional em 2022.

Com o resultado negativo neste domingo, o Oeste se manteve na lanterna do Grupo B com sete pontos – em 15 jogos, foram apenas uma vitória,quatro empates e dez derrotas. O clube paulista até pode chegar aos 16 pontos do Mirassol, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, mas não alcança o número de vitórias do rival (1 a 5).

O Ypiranga, por sua vez, mostrou sua força em casa e recuperou a liderança com os mesmos 30 pontos do, agora, vice-líder Novorizontino. Os rivais também têm o mesmo número de vitória (9) e os mesmos 11 gols de saldo, mas o Ypiranga leva vantagem no número de gols marcados (25 a 21).

Papão vence e complica a vida do Santa Cruz

No Grupo A, o Paysandu fez a lição de casa, venceu o Santa Cruz por 1 a o e complicou de vez a vida do rival na luta contra o rebaixamento. Com o resultado, o Paysandu sobe para a segunda colocação com 24 pontos, mesmo número do líder Manaus, mas o time paraense perde em número de vitórias, seis contra sete.

O tradicional Santa Cruz cai para a lanterna da chave, com apenas onze pontos somados e está cinco pontos distante do Floresta-CE, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

AOS 48, VEIO O EMPATE

Depois de estar há três rodadas sem vencer, o Botafogo-PB quase reencontrou o caminho da vitória neste domingo. Vencia o Tombense-MG por 1 a 0 até aos 48 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate do time mineiro.

Com o empate, o Botafogo não chega ao G4 e fica na quinta colocação, com 22 pontos, aumentando o jejum de vitórias. O Tombense fica em terceiro, com 23 pontos.

SEGUNDA TEM JOGO

Nesta segunda-feira, Figueirense e Ituano se enfrentam no Estádio Orlando Scarpelli, pelo Grupo B, no fechamento da rodada.

Vindo de um empate por 1 a 1 com o Ypiranga-RS em casa, o clube catarinense é o sexto, com 20 pontos, cinco a menos que o quarto colocado, que é o Ituano. A equipe paulista venceu o Mirassol por 2 a 1, no último jogo e está há cinco rodadas invicto na competição.