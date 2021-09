Ypiranga-RS x Ituano-SP – Duelo dos classificados vale a vice-liderança do Grupo B da Série C – Futebol Interior

Erechim, RS, 18 (AFI) – Em uma das partidas que irá movimentar as disputas da 17ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C neste domingo (19), Ypiranga-RS e Ituano-SP se enfrentam no duelo dos classificados do Grupo B no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, às 11h da manhã.

Com as classificações garantidas de forma antecipada desde a última rodada para a próxima fase, a partida vale a vice-liderança do Grupo B. Atualmente com 31 pontos, o Ituano aparece na segunda posição, enquanto o rival vem logo atrás em terceiro com 30. Nesta chave, Novorizontino e Criciúma também já estão classificados.

YPIRANGA-RS

Para o duelo, o técnico Júnior Rocha terá um desfalque certo para armar o time titular do Ypiranga. Isso porque, o atacante Dico levou o terceiro cartão amarelo contra o Novorizontino e está suspenso. Cristiano e Tavison brigam pela vaga. O treinador quer usar o fator casa em busca de uma vitória.

“É um confronto direto e sabemos da força do Ituano já havíamos jogando no primeiro turno é uma equipe qualificada com grandes jogadores e bem comandada pelo Mazzola, mas temos um time que sabe o que quer na competição e jogadores altamente dedicados e comprometidos em busca de um acesso inédito para clube”, disse.

ITUANO

Para a partida, o técnico Mazola Júnior não deve poupar nenhum jogador e deve mandar o Ituano a campo com o que tem de melhor. O comandante tem dito em entrevistas nas últimas semanas que seu time titular em 16 jogadores e não 11, atanto que não entrou duas vezes seguidas com a mesma formação nenhuma vez nesta primeira fase. Um dos mais experientes do elenco, o volante Igor Henrique falou sobre a briga pela titularidade.

“Nosso grupo é muito forte e qualificado. Aquele que está jogando não quer dar brecha para quem está fora. Foi o que aconteceu comigo. Fiquei de fora, machucado, o time estava bem e não tem como colocar. O time é forte, qualificado e estamos trabalhando no dia a dia. Quando a oportunidade aparecer vou entrar e tentar ajudar a equipe da melhor forma possível”.