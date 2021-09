Ypiranga-RS x Oeste-SP – Rubrão busca ‘milagre’ para não ser rebaixado no Sul! – Futebol Interior

Erechim, RS, 04 (AFI) – Em situação delicada, o Oeste pode ser rebaixado na Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo, quando visitará o Ypiranga, às 11 horas, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela 15ª rodada. O PLACAR FI acompanhará o confronto em TEMPO REAL.

Vencer ou vencer. Esta é a receita para o time paulista não cair para a Série D já neste final de semana. O Oeste é apenas o lanterna do Grupo B, com sete pontos. Caso perca em Erechim, o time só poderia chegar a 16 pontos até o final da primeira, pontuação que o Mirassol (8º) já tem, mas com uma diferença de quatro vitórias (5 a 1).

O problema é que o Oeste ainda não venceu fora de casa na Série C. Em seis jogos, são cinco derrotas e um empate. Ou seja, o Rubrão terá que buscar um verdadeiro milagre para seguir sonhando com a permanência.

Por outro lado, o Ypiranga lidera a chave com 27 pontos e quer se aproximar ainda mais da classificação antecipada às quartas de final.

E OS TIMES?

Para seguir no topo, o Ypiranga tem apenas uma baixa para o confronto de domingo: o zagueiro Douglas. Salazar e Luiz Eduardo brigam por sua posição. No restante o time não deverá ter mudanças, principalmente pelo bom momento na competição.

Já o Oeste terá duas baixas em seu time titular. Isso porque Luís Ricardo foi expulso e Zeca recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Botafogo-SP. Logo, ambos cumprirão suspensão automática. No ataque, o técnico Sérgio Alexsandro carrega a dúvida entre Luizinho e Robertinho.