Zagueiro de clube da Série D cobra R$ 199 mil do Botafogo na Justiça – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 29 (AFI) – O zagueiro Helerson, hoje no Joinville, é mais um atleta a entrar na Justiça contra o Botafogo. Revelado no clube carioca, ele exige o pagamento de R$ 199.951,65 em direitos trabalhistas – atrasos no pagamento de verbas rescisórias, remuneração, décimo terceiro, FGTS e honorários advocatícios.

Ainda sem data para o julgamento, a ação corre no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ). Helerson foi campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2016 e chegou ao time profissional em 2019. O zagueiro não teve o contrato renovado após furar a quarentena. Ele tinha contrato até dezembro do ano passado.

Do valor total, Helerson cobra o clube em R$ 110.671,00 por ajustes salariais, R$ 20.000,00 em 13º de 2020, R$ 43.200,00 em FGTS e R$ 26.080,65 em honorários advocatícios.

As sete vitórias nos últimos dez jogos na Série B do Campeonato Brasileiro colocaram o Botafogo na vice-liderança, com 47 pontos.