Zagueiro do Manaus-AM descarta favoritismo contra vice-lanterna – Futebol Interior

Manaus, AM, 03 (AFI) – O Manaus-AM é outro desde a chegada de Evaristo Piza. Foram quatro jogos sem perder até a última rodada, quando foi derrotado para o Tombense-MG por 2 a 1. O tropeço custou, inclusive, a liderança do Grupo A no Campeonato Brasileiro Série C.

A recuperação, em tese, seria tranquila. O Gavião visita o vice-lanterna, que só tem um triunfo até o momento, (9°) neste sábado, às 17 horas. A quatro rodadas do fim, porém, não tem confronto fácil, principalmente pelas diferentes lutas.

DE VOLTA AO LAR

FÁCIL? LONGE DISSO

O Jacuipense-BA tem 12 pontos, três atrás do oitavo colocado e primeiro fora da zona de rebaixamento, o Altos-PI. O time, então, entra em campo, no Barradão, muito afim de incomodar o Manaus. O zagueiro Marcelo Augusto não é bobo e sabe.

“É um jogo difícil, um adversário com bastante jogadores qualificados, jogador até que não condiz com a situação na tabela. É um time que precisa do resultado, está jogando em casa. Na verdade, são dois times que precisam do resultado, cada um buscando algo distinto, cada um numa situação na tabela diferentes.”

“Com esse nível aí de que importância na partida, tem que pontuar, tanto para nós quanto para Jacuipense. Jogo que gente precisa errar o menos possível, ser bem eficiente nas ações tanto ofensivas quanto defensivas. Mesmo fora de casa, levar esses três pontos para Manaus e consolidar o quanto antes tanto a liderança quanto a classificação.”

BRIGA BOA

O Manaus é o vice-líder no Grupo com 21 pontos, assim como o terceiro Botafogo-PB e quarto Paysandu-PA. A distância para o Tombense, no topo, é de apenas um, mas para o quinto Volta Redonda-RJ também.