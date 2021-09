Zagueiro pendura as chuteiras e assume comando de time capixaba – Futebol Interior

Vitória, ES, 03 (AFI) – Depois de fazer parte do elenco que disputou a Série B do Campeonato Capixaba como jogador, Fabiano Madeira agora será o treinador do Forte Rio Bananal na Copa Espírito Santo.

“Infelizmente o objetivo (o acesso) não veio. Mas creio que fiz um bom trabalho como jogador e, logo depois, comecei a mudar de cargo. Nunca é fácil, mas meu coração começou a dar sinal. Então agora é hora de estudar, me aprimorar mais e colocar a mão na massa”, disse Madeira.

A Copa Espírito Santo vai ser iniciada no dia 11 de setembro e o ex-zagueiro espera aproveitar o conhecimento do elenco para conseguir bons resultados.

“Conhecer os jogadores é bom para fazê-los confiar em você. Aí sim eles correrão por você. Muitas coisas acontecem e vamos plantar a semente para colher bons frutos”, finalizou.

Fabiano Madeira, de 38 anos, tem passagens por Estrela do Norte, São Mateus, Sport Clube Capixaba, Estrela do Norte e Pinheiros, além do Forte Rio Bananal.