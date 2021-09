Zé Delivery abre vagas de estágio exclusivas para estudantes negros

O Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas, abriu as inscrições nesta segunda-feira (13) para a segunda edição do seu programa de estágio, o ZÉstagio. O programa é focado na contratação de estudantes negros. Ao todo, são cerca de 30 vagas nas áreas de Tecnologia, Marketing, Dados, Produtos, Pessoas, Operações, Financeiro, entre outras.

Vale ressaltar que o trabalho será no modelo flexível, mas os estudantes também precisam ter mobilidade para trabalhar em São Paulo após a pandemia. O Zéstagio recrutará ainda estagiários para o ecossistema Direct to Consumer Brasil do qual o Zé Delivery faz parte, que contempla as ventures Empório da Cerveja, Vizi, Chopp Brahma Express, Pit Stop e Sempre em Casa.