Zé Felipe e Virginia revelam o máximo de vezes que transaram em um dia

Zé Felipe e Virginia Fonseca participaram de um vídeo no canal do YouTube de Matheus Mazzafera e, em uma das brincadeiras, tiveram que responder qual foi o máximo de vezes que já fizeram sexo em um dia.

Segundo a influenciadora, foram três vezes, em uma viagem para Pipa, no Rio Grande do Norte. O cantor, no entanto, afirmou que foram quatro vezes, no começo do relacionamento, quando não moravam juntos.