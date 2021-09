Zé Vaqueiro faz 1º show em Salvador no próximo dia 16 de outubro

Está confirmado! Zé Vaqueiro vai fazer seu primeiro show em Salvador no próximo dia 16 de outubro. A informação foi confirmada, em primeira mão, pela assessoria de imprensa do projeto Pipa Sun Sessions. Mas atenção: os ingressos só começam a ser vendidos na próxima sexta-feira (1 de outubro).

O Pipa Sun Sessions terá 09 edições entre outubro e janeiro e contará com muitos nomes, incluindo Raí Saia Rodada, Xand Avião, Matheus e Kauan, e Durval Lelys. No dia 9 de outubro, é a vez do cantor Léo Santana. Os ingressos estão quase esgotados. O evento começa a partir das 17 horas, na Praia do Flamengo.

Mais informações sobre o evento, você pode encontrar neste link.