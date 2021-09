“Zera tudo”, diz técnico do Castanhal-PA sobre início do mata-mata – Futebol Interior

Belém, PA, 9 (AFI) – Invicto e com a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D, o Castanhal-PA se prepara para o confronto da segunda fase contra o Moto Club-MA.

A equipe paraense avançou em primeiro no Grupo A1, com incríveis 36 pontos, conquistados após 11 vitórias e três empates. Já os maranhenses ficaram em quarto lugar no Grupo A2 com 21 pontos.

RESPONSABILIDADE MAIOR

Para o técnico Cacaio, a boa campanha na primeira fase só aumenta a pressão em cima do Castanhal-PA.

“A nossa responsabilidade aumenta, porque as equipes vêm é mais precavida, mais atentas quando for jogar contra a gente. Porém, quando chega nessa fase de mata-mata, tudo é esquecido. Acho que zera tudo, todo mundo igual. Quem tiver a melhor sorte, jogar melhor nas duas partidas, com certeza vai passar”, disse o treinador.

O professor também falou sobre o adversário.

“Já sabemos quase tudo deles. Estávamos acompanhando antes a outra chave, tivemos algumas informações agora nessa semana. Claro que sempre tem alguma surpresa, mas vamos fazer de tudo para chegar lá e não sermos surpreendidos“, concluiu.

O JOGO

A partida de ida entre Castanhal-PA e Moto Club-MA é no próximo domingo (12), às 15h30, em São Luís-MA. A volta está marcada para o outro domingo, dia 19, às 15h, no Modelão.