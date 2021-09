Zezé di Camargo não segura lágrimas ao inaugurar hospital de câncer com o nome do pai

Zezé di Camargo não segurou a emoção nesta quinta-feira (16) ao inaugurar um hospital de câncer na cidade de Inhumas, em Goiás. As lágrimas tomaram conta do artista quando a equipe técnica da unidade de saúde o surpreendeu ao anunciar que a policlínica levaria o nome do seu pai, Francisco Camargo.

“Por incrível que pareça, eu passei essa noite virado e as únicas quatro horas que dormi eu sonhei com meu pai o tempo todo e agradeço a Deus por ter sonhado com ele e agora estar tendo esta homenagem. É com grande alegria que recebo essa homenagem. Quero agradecer a todos os presentes. A minha mãe, aos meus irmãos, aos meus sobrinhos, a Graciele e a toda minha família”, disse o embaixador do equipamento bastante emocionado durante a coletiva de imprensa.