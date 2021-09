Zig Zag Arena faz primeira apresentação em outubro e baianos tem presença confirmada

Corrida de saco, cabo de guerra e muitas outras brincadeiras. É essa a proposta do novo programa da Globo, ‘Zig Zag Arena’, que estreia no próximo dia 3 de outubro. Nesta quinta-feira (23), o elenco e a direção da mais nova atração participaram de uma coletiva de imprensa para contar todos os detalhes.

E mais, famosos e anônimos baianos estão com presença confirmada. O diretor artístico, Raoni Carneiro não deu spoilers, mas garantiu que a Bahia será representada no plural.

“A temporada é dividida entre programas com famosos e anônimos. E isso ficou muito divertido porque a gente conseguiu ver um pouco de todo mundo representado na arena. Então, tem baiano? Tem baiano sim, tiveram baianos no plural jogando e participando de um time ou do outro”, declarou o diretor.

Quando questionado em relação a formação do elenco de famosos, Raoni revelou que tudo foi diversificado incluindo não só atores: “Cantores, esportistas, apresentadores do time do esporte, por exemplo. Então a gente foi pegando talentos que também a gente queria ver brincar, que a gente tem aquela curiosidade de ver como essa pessoa brinca”, disse ele.

O time de anônimos foi montado com médicos, enfermeiros, motoristas, entregadores, artistas de circo, garis, mecânicos, profissionais da educação, entre outros. A equipe ressaltou a importância de valorizar essas categorias que fizeram muito pela sociedade durante a pandemia da covid-19.

“Deram um show”, disse a jogadora Hortênsia, que participa do time de comentaristas. Ela, que faz aniversário hoje e completa 62 anos, explicou que o time é composto de 6 pessoas, sendo 3 homens e 3 mulheres. Sobre a sua participação no programa ela revelou que foi um verdadeiro presente.

“Hoje foi meu maior presente de aniversário estar aqui com essa galera brincando e nos divertindo bastante. Quando eu fui convidada pelo Rao, eu fiquei muito feliz, principalmente porque tinha minha amiga Fernanda. E quando eu entrei na arena eu enlouqueci…só tenho agradecer o convite, vocês vão amar”, completou a jogadora.

O programa terá Fernanda Gentil, Hortênsia, Marco Luque e Everaldo Marques (Foto: João Cotta/Globo)

A apresentadora Fernanda Gentil irá comandar a série de brincadeiras. E ao lado dela, participam o humorista Marco Luque, a ex-jogadora Hortênsia – como citado anteriormente – e o comentarista esportivo Everaldo Marques.

Para Gentil é o melhor dos dois mundos ser ‘líder’ dessa turma. “Estou nos dois mundos que eu amo, o esporte principalmente que era meu sonho de consumo trabalhar com isso…e o zig zag veio colocou tudo isso junto, bateu, misturou e nasceu numa arena linda, iluminada, colorida…agradeço de verdade”, disse a apresentadora.

O comentarista Everaldo Marques acrescentou dizendo que se sente realizado. De acordo com ele, tudo foi criado do zero tornando desafiador, já que não se tinha referência para comentar um programa deste tipo.

“Para todos nós, era uma folha em branco. Não existia nenhuma referência, pra começar …a gente foi criando do zero. A minha ideia era narrar a sério, mas isso não significa não ter leveza. Descrever a competição, com a emoção que ela tem e contextualizar a pontuação, as chances de virada…pra mim era como uma final de campeonato”, descreveu o comentarista.

Estrutura do game

A mega-arena, que é cheia de tecnologia, remete a um grande jogo de pinball dos anos 80. É nela que os participantes, que serão famosos e anônimos a depender da edição, irão competir.

A equipe fez questão de enfatizar que no programa o principal objetivo é se divertir, mas se engana quem pensa que esse jogo não tem regras. Hortência contou juntamente com Raoni, que uma equipe de juízes profissionais foi convocada para organizar todas as brincadeiras e decidir quando o competir seguirá ou não.

A cada programa, dois times se enfrentam em três grandes desafios. Com seis participantes para cada lado, os competidores precisarão se organizar internamente e definir as melhores estratégias em cada uma das partidas a fim de conseguir acumular mais pontos e se consagrar como campeões.

“Um programa no domingo, na hora do almoço, para divertir toda a família. É um game com muita cor e muito humor. E comandado pela Fernanda Gentil, né? Que é excepcional! Ela conduz super bem, com agilidade e rapidez. As brincadeiras são atemporais: a gente, nossos pais e nossos avós brincavam. É uma mistura de esporte com diversão, em uma arena hi-tech”, complementa Marco Luque.

Fases do Jogo

‘Pique-Pega’ – em uma arena de mais de 500m2, além de obstáculos e esconderijos, os jogadores contam com um mezanino, quatro escorregas, uma escada de cordas e outros atalhos para ajudar na missão de fugitivo/pegador. O cenário ainda conta com zonas de imunidade, onde o participante garante segundos preciosos para recuperar o fôlego antes de seguir na disputa.

‘Megaball’ – em outra parte da arena, em um campo gigantesco formado por 16 camas elásticas, totalizando uma área de mais de 400m2, com traves de gol e cesta medindo mais de três e cinco metros de altura, respectivamente.

‘Tudo ou Nada’ – o terceiro e último desafio acontece em uma enorme estrutura de três andares, inspirada em um cubo mágico. Lá dentro, três escorregas conectam os andares entre si, além de um labirinto e portas automáticas, que se fecham ao terem botões acionados.

Ficou curioso? Então é só conferir o ‘Zig Zag Arena’ todos os domingos, logo após ‘Temperatura Máxima’.