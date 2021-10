14º salário com pagamentos em 2021 ainda é possível? No momento, os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm a expectativa da liberação do benefício, que é um dos assuntos mais comentados do país. O pagamento extra, em discussão nos últimos dias, pode ajudar os aposentados e pensionistas nas contas deste fim de ano.

No momento, conforme apuração do Notícias Concursos, ainda não há uma confirmação do que diz respeito a liberação do benefício. Sendo assim, ainda não há uma medida mais concreta para implementar um novo abono a folha de pagamentos dos segurados.



O que sabe, entretanto, é que já existe uma proposta criada pelo senador Paulo Paim, já encaminhada ao Congresso Nacional desde o ano passado e até hoje não foi movimentada.

Outra proposta, inscrita pelo deputado Pompeo de Mattos, também discute a liberação de um 14º salário aos beneficiários do Instituto. Todavia, o projeto também se movimenta em passos curtos, tendo sido aprovado recentemente pela Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara dos Deputados.

Diante disso, vale ressaltar que os cidadãos precisam ficar atentos a notícias falsas que confirmam a liberação do 14º salário este ano. Logo, para acompanhar a tramitação do projeto, basta acessar o site do Senado Federal.

As propostas do salário extra foram criadas para apoiar os segurados do INSS frente a pandemia decorrente da Covid-19 e da antecipação do calendário de pagamentos do 13º salário. Entretanto, sem apoio do presidente Jair Bolsonaro, poucas são as chances de viabilidade do projeto de Paim ou de Pompeo.

Sobre a ideia do pagamento

A possibilidade de lançamento do 14º salário, conforme informado, surgiu no ano de 2020, quando foram apresentadas duas propostas, sendo uma no Senado Federal e a outra na Câmara do Deputados.

Na casa dos senadores, o Projeto de Lei 3.657/2020 foi apresentado pelo senador Paulo Paim. O texto prevê a liberação de mais uma rodada do 13º salário, beneficiando os mesmos segurados com seus respectivos valores.

Na Câmara, o deputado Pompeo de Mattos apresentou o Projeto de Lei nº 4.367/2020. O documento visa a criação de um novo benefício anual, especificamente, o 14º salário emergencial.

Ambos os políticos justificam suas sugestões no atual cenário do país, que se encontra debilitado devido a pandemia do coronavírus. Além de destacar a ausência do salário extra no fim do ano, os políticos salientam a necessidade desses segurados, sendo eles, muitas vezes o provedor de seus lares.

Todavia, a liberação de uma das propostas traria uma série de contratempos ao Governo Federal, do aceite dos primeiros termos a liberação da verba para custeá-la.

Critérios de recebimento

Aposentados;

Pensionistas;

Beneficiários do auxílio-doença;

Beneficiários do auxílio-reclusão;

Beneficiários do auxílio-creche.

Quem não receberia?

Beneficiários de prestação continuada (BPC);

Quem recebe pensão mensal vitalícia;

Beneficiários do auxílio-suplementar por acidente de trabalho;

Amparados pelo previdenciário por invalidez do trabalhador rural.