3 desastres ambientais antigos causados pelo homem

Ao longo dos últimos milhões de anos, é verdade que a Terra passou por períodos de extrema aquecimento e arrefecimento e que, por vezes, ao longo de sua história evolutiva, tem sido quase totalmente desprovido de vida, mas também é verdade que os seres humanos podem causar desastres ambientais também.

Muito antes das bênçãos da indústria e da tecnologia modernas, o homo sapiens era capaz de causar estragos no planeta, mesmo sem o complexo armamento que existe hoje.

Aqui estão oito desastres ambientais que se acredita terem ou foram confirmados como causados ??por humanos, incluindo extinções, colapsos de civilizações, colapsos ecológicos e desertificação.



Colapso ecológico da Ilha de Páscoa

Apesar de ser uma das ilhas mais remotas do mundo, a Ilha de Páscoa já foi o lar de uma grande civilização famosa por construir 887 estátuas de pedra gigantes (chamadas de moai) em toda a ilha.

A civilização entrou em colapso na década de 1860 por causa de alguns dos piores manejos ambientais da história da humanidade.

Quase todas as árvores foram cortadas entre a época em que os primeiros colonos da Ilha de Páscoa chegaram em 900 d.C. a 1722. Elas provavelmente foram usadas como ferramentas para erguer as estruturas de pedra.

Como resultado, todas as espécies de árvores nativas da ilha foram levadas à extinção, destruindo o solo e alterando para sempre o ecossistema da ilha.

Gilgamesh e o antigo desmatamento sumério

O épico conto sumério de Gilgamesh, inscrito em antigas tábuas de argila, descreve vastas áreas de florestas de cedro no que hoje é o sul do Iraque. No conto, Gilgamesh desafia os deuses cortando a floresta e, em troca, os deuses dizem que amaldiçoarão a terra com fogo e seca.

Na verdade, os próprios sumérios provavelmente desmataram a terra, causando uma desertificação generalizada. A erosão do solo e o acúmulo de sal devastaram a agricultura em 2100 a.C., forçando os residentes a se mudarem para o norte, para a Babilônia e Assíria.

Cultura de Nazca e desertificação

Famosa por construir as crípticas “Linhas de Nazca”, ou geoglifos, a antiga cultura de Nazca do Peru (que floresceu de 100 a 800 d.C.) provavelmente morreu por causa do desmatamento e subsequente desertificação da paisagem.

A terra, que já foi um vasto oásis ribeirinho com solos férteis capazes de sustentar milhares de pessoas, era mantida por um antigo sistema de raízes de árvores chamadas huarangos, que eram sistematicamente derrubadas pelo povo Nazca para combustível e lenha.

A perda dessas árvores tornou o povo Nazca e suas colheitas agrícolas vitais mais suscetíveis às enchentes do El Niño, à erosão do solo e à seca. Hoje, a região que eles habitavam ainda está entre as mais secas e áridas da América do Sul.

