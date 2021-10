4 maneiras de consertar o aplicativo do telefone que não funciona no Windows 11

Muitos usuários têm enfrentado problemas com o aplicativo Seu Telefone no Windows 11. Os usuários relataram problemas como o aplicativo, não abrir, não receber notificações, voz não clara, etc. Existem vários motivos para esse erro, incluindo cache, acumulado, o app parado em segundo plano, e vários. Se você também está enfrentando problemas com seu aplicativo de telefone e não consegue resolver o problema que está enfrentando com ele, este artigo o ajudará com isso.

Corrigir que nosso aplicativo de telefone não está funcionando no Windows 11

Neste artigo, iremos discutir como você pode corrigir o seu aplicativo de telefone que não funciona no Windows 11.

Experimente as etapas básicas de solução de problemas

Se o aplicativo Your Phone não estiver funcionando no Windows 11, você deve tentar primeiro as etapas básicas de solução de problemas. Certifique-se de que seu telefone e seu PC estejam conectados à mesma rede. Se os dois dispositivos não estiverem conectados à mesma rede, você deverá enfrentar o problema ao usar o aplicativo Your Phone. Certifique-se também de que o BlueTooth está habilitado no seu telefone e também no PC. Você pode enfrentar erros devido a bugs aleatórios; portanto, você deve preferir reiniciar o PC para corrigir o problema. Se você tentou todas essas etapas básicas de solução de problemas, deverá prosseguir neste artigo.

Execute o solucionador de problemas de aplicativos da Windows Store

Se você estiver enfrentando algum problema com o aplicativo Your Phone, deve preferir executar o Windows Store App Troubleshooter. Para executar o solucionador de problemas do aplicativo da Windows Store, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu PC. Para fazer isso, abra o Menu Iniciar pressionando o janelas chave e, em seguida, procure a Definições aplicativo. Abra o Definições aplicativo a partir do resultado da pesquisa, ou você pode pressionar o Windows + I combinação de teclas para abrir as configurações aplicativo.

Agora, no lado direito do Definições , Clique no Resolução de problemas opção.

Na próxima tela, clique no Outros solucionadores de problemas .

Aqui, role para baixo para encontrar o Aplicativos da Windows Store opção. Clique no Corre botão ao lado do Aplicativos da Windows Store para executar o solucionador de problemas de aplicativos da Windows Store.

Agora siga as instruções na tela e você será capaz de corrigir todos os problemas que enfrenta com o aplicativo Your Phone.

Permitir que o aplicativo do seu telefone seja executado em segundo plano

Certifique-se de dar as permissões para que o aplicativo seja executado em segundo plano. Muitas vezes, o aplicativo pode precisar ser executado em segundo plano para realizar algum processo. Se você não deu permissão para executar o aplicativo Your Phone em segundo plano, pode ter problemas com ele. Para permitir que o aplicativo Your Phone execute o aplicativo Your Phone em segundo plano, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, vá para o Definições aplicativo em seu PC. Windows + I é o atalho para abrir o Definições aplicativo em seu PC.

No painel esquerdo do Definições aplicativo, clique no Apps seção. Em seguida, no lado direito, clique em Aplicativos e recursos.

Na lista de aplicativos que abrem, pesquise por Seu telefone aplicativo. Clique nas três elipses ao lado do Seu telefone aplicativo e clique em Opções avançadas.

Debaixo de Permissões de aplicativos em segundo plano , clique no menu suspenso.

Por padrão, Otimizado para energia (recomendado) será selecionado. Selecione Sempre permitir Seu telefone aplicativo para ser executado em segundo plano.

Verifique se isso corrige o problema ou não. Se o aplicativo Your Phone ainda não estiver funcionando, vá para a próxima etapa.

Desvincular e vincular seu dispositivo novamente

Se ainda estiver enfrentando o problema, você deve preferir desvincular o dispositivo e vinculá-lo novamente. Se esse erro for causado por alguns problemas de conectividade entre seus dispositivos, ele pode ser corrigido desvinculando e vinculando seu dispositivo novamente. Para fazer isso, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Seu telefone aplicativo em seu PC.

Clique no Ícone de configurações (engrenagem) no canto inferior esquerdo do Seu telefone aplicativo.

Clique no Meus dispositivos opção no Definições.

Aqui, selecione seu dispositivo e clique nas três elipses que você vê. Agora clique em Retirar para desvincular seu dispositivo.

Quando terminar de desvincular seu dispositivo, vincule-o novamente e verifique se você ainda enfrenta o mesmo problema ou não.

Redefina o aplicativo do seu telefone

Se alguma das etapas acima não ajudou a corrigir o problema, você pode redefinir o aplicativo Your Phone. É mais provável que você enfrente esse erro por causa dos arquivos em cache acumulados no seu PC. Esses arquivos em cache que são acumulados no seu PC podem estar corrompidos e causar problemas com o funcionamento adequado do aplicativo. Para redefinir o aplicativo do seu telefone, siga as etapas abaixo-

Vá para o Definições aplicativo em seu PC.

No Definições aplicativo, clique no Apps seção na barra lateral esquerda e, a seguir, clique no Aplicativos e recursos.

Você verá uma lista de aplicativos aqui. Selecione Seu telefone aplicativo da lista. Clique nas três elipses ao lado do Seu telefone aplicativo e selecione Opções avançadas.

Debaixo de Redefinir seção, clique no botão que diz Redefinir. Isso redefinirá o aplicativo Your Phone e todos os dados do aplicativo serão apagados.

Você deve tentar redefinir o aplicativo Your Phone e verificar se isso corrige o problema ou não.

Palavras Finais

Se o aplicativo do seu telefone não estiver funcionando no Windows 11, este artigo o ajudará a resolvê-lo. Discutimos alguns dos métodos de solução de problemas de trabalho para ajudá-lo a corrigir o problema com o aplicativo Your Phone no Windows 11.