4 métodos para instalar o driver Bluetooth do Windows 11 em 2021

Os drivers existem para aprimorar a funcionalidade do hardware em seu PC. A instalação de drivers em seu PC garante que o hardware tenha os recursos mais recentes. Por exemplo, ter os drivers Bluetooth mais recentes garante uma conexão mais rápida aos dispositivos. Além disso, eles também ajudam a corrigir bugs e também melhoram a compatibilidade do seu sistema com os dispositivos. Se você não sabe como instalar o driver Bluetooth no Windows 11, este artigo o ajudará a resolver sua dúvida. Neste artigo, discutiremos como você pode instalar o driver Bluetooth no Windows 11.

Instale o driver Bluetooth usando o gerenciador de dispositivos

Você pode usar o Gerenciador de Dispositivos para instalar a atualização mais recente do driver Bluetooth no Windows 11. Isso ajuda a instalar os drivers manualmente pela Internet ou atualizar os arquivos de driver já baixados em seu PC. Para instalar o driver Bluetooth no Windows 11 usando o Gerenciador de Dispositivos, siga as etapas abaixo-

Abra o Menu Iniciar pressionando o janelas ou clicando no Começar ícone na barra de tarefas.

Menu Iniciar Agora no Menu Iniciar, modelo Gerenciador de Dispositivos e abri-lo.

Você verá uma lista de todos os dispositivos instalados em seu PC no Gerenciador de Dispositivos.

Aqui, expanda o Bluetooth opção clicando duas vezes sobre ela. Você verá uma lista de todos os dispositivos Bluetooth.

Selecione o dispositivo Bluetooth da Intel. Clique com o botão direito nele e depois clique em Atualizar driver.

Você será questionado se deseja procurar automaticamente por motoristas ou para Navegue no computador para motoristas. A primeira opção irá pesquisar na Internet por atualizações de driver, enquanto a segunda opção irá instalar o driver a partir dos arquivos presentes em seu PC.

Escolha as opções de acordo com sua preferência e siga as instruções na tela para atualizar o driver.

Você pode fazer isso para outros dispositivos Bluetooth presentes na lista.

Depois de instalar os drivers Bluetooth, reinicie o PC para fazer as alterações.

Se não quiser usar o método do Gerenciador de Dispositivos para atualizar os drivers, você pode usar as Atualizações do Windows para instalar os drivers no seu PC. As atualizações do Windows trazem as atualizações e upgrades mais recentes para o Windows e procure as atualizações de drivers mais recentes para o hardware instalado em seu PC. Para instalar o driver Bluetooth usando o Windows Update, siga as etapas abaixo-

aperte o Windows + I combinação de teclas no seu PC para abrir as configurações aplicativo.

Aqui vá para o atualização do Windows seção da barra lateral esquerda.

Agora no lado direito, clique em Verifique se há atualizações para começar a verificar se há atualizações.

Agora selecione o Atualizações opcionais seção e abra-a.

Aqui você verá a atualização do Bluetooth. Baixe e instale a atualização no seu PC.

Agora reinicie o seu PC para que as alterações tenham efeito.

Baixe do site

Você pode baixar o driver Bluetooth para o seu PC no site. Observe que este método só funciona para laptops, portanto, se você estiver usando um PC de mesa, não poderá usar este método. Para baixar o driver Bluetooth do site, tudo que você precisa fazer é acessar o site oficial do fabricante do seu laptop.

No site do fabricante do seu laptop, pesquise o modelo do seu laptop e abra-o. Aqui você verá o driver ou a seção de download. Visite esta seção e pesquise o driver Bluetooth aqui. Baixe e instale o driver Bluetooth que encontrar. Depois de fazer isso, reinicie o PC e o problema estará resolvido.

Instalando o driver Bluetooth usando software de terceiros

Quando se trata de instalar driver ou atualizações de driver, nada pode ser uma opção melhor do que usar o software de atualização de driver de terceiros. Este software atualizador de driver trabalha para encontrar a atualização de driver mais recente para o seu PC e instalá-los. Tudo que você precisa fazer é baixar e executar este software. Você pode baixar o Driver Booster ou a Solução DriverPack para instalar o driver Bluetooth.

Baixe qualquer um dos softwares acima e instale-o em seu PC.

Após instalar o software, execute-o.

Ele solicitará que você execute uma verificação do sistema. Execute a verificação do sistema e seu PC será verificado em busca de todas as alterações de hardware e atualizações de driver.

Pesquise aqui o driver Bluetooth, faça o download e instale-o. Você também pode instalar outros drivers se algum deles não estiver instalado no seu PC.

Depois de fazer isso, reinicie o PC e o driver Bluetooth deve ser instalado.

Conclusão

Estas foram algumas maneiras de instalar o driver Bluetooth no Windows 11. Seguindo qualquer um desses métodos, você poderá instalar não apenas os drivers Bluetooth, mas também quaisquer outros drivers ausentes no seu PC.