4 principais clientes de FTP para Android 2021 (download grátis)

Você está procurando clientes FTP para Android? Bem, então você pousou no lugar certo. Aqui, postamos todos os clientes FTP para Android que você pode usar para fazer upload e download de arquivos no servidor host 2021.

Clientes FTP para Android é um aplicativo muito útil para modificar arquivos rapidamente para seu projeto cliente. Você pode obter acesso ao seu servidor host para adicionar, enviar e baixar arquivos para o seu dispositivo Android diretamente, sem um desktop ou laptop.

O que é um cliente FTP?

FTP significa Protocolo de Transferência de Arquivos e uma ferramenta imprescindível para todos os desenvolvedores que desejam acessar o PC pela Internet para fazer download e upload dos arquivos no servidor host de maneira fácil e rápida. FTPs são os softwares utilitários que estabelecem uma conexão entre um computador host e um servidor remoto. (A segurança da conexão depende do tipo de cliente FTP usado) Sim, você pode usar o cliente FTP em seus dispositivos Android.

Nós revisamos alguns dos melhores clientes FTP gratuitos para Android para que seu trabalho corra bem com qualquer obstáculo direto de seus smartphones e guias.

1. AndFTP (seu cliente FTP Android)

AndFTP cobriu muitos recursos principais, o que economizou o tempo de muitos usuários. Possui muitos recursos que são cruciais para o seu trabalho. AndFTP suporta todos os principais protocolos como FTP, FTPS, SFTP e SCP. Com o AndFTP, você pode fazer upload e download de arquivos diretamente do servidor host. A sincronização é mais fácil com AndFTP.

Você está familiarizado com o seu idioma nacional. Ele suporta vários idiomas, então você não precisa se preocupar com o idioma. O AndFTP FTP Client é simples, tem uma interface de usuário decente e levará apenas alguns minutos para entender a interface de usuário. O que eu mais gosto é que você pode baixar e retomar os arquivos, se algo der errado com sua conectividade você pode retomar de onde estava.

Características do AndFTP

• O download é gratuito.

• Suporta todos os principais protocolos “FTP, FTPS, SFTP e SCP”.

• A interface do usuário é muito decente.

• Fácil de entender o aplicativo.

• Desempenho muito bom.

• Você pode baixar, carregar e retomar arquivos.

CONTRAS: Falha ao carregar um arquivo de 4 GB durante o teste do aplicativo.

Baixe AndFTP do Google play

2. Cliente Turbo FTP e SFTP

O Turbo FTP Client para Android é definitivamente o cliente FTP projetado graficamente até agora. Ele se tornou famoso por causa de seu incrível desempenho e interface de usuário. Você pode acessar diretamente o painel e fazer alterações imediatamente, sem qualquer aborrecimento.

Tem um editor de texto muito bom que exibe caracteres de todos os idiomas. Este aplicativo é bom para tablets que executam o Android. A interface do usuário é fácil de entender e está atualizada. Suporta FTP, SFTPS.

Recursos do Turbo FTP Client

• O download é gratuito.

• Suporta FTP, FTPS, FTPES e SFTPS. protocolos.

• Recursos avançados com desempenho suave.

• A interface do usuário é gráfica.

Baixe Turbo FTP do Google play

3. Cliente FTPCafe FTP

O FTpCafe FTP Client é famoso por seus recursos incríveis e já foi baixado milhares de vezes na Play Store. Possui uma interface de usuário muito agradável que é bacana, te faz voltar e brincar com a tipografia. O que é engraçado, ele suporta muitos protocolos que são úteis para manter nossos servidores host?

O cliente FTP FTpCafe oferece suporte aos protocolos FTP, FTPS, SFTP. Usando o FTpCafe FTP Client, você pode gerenciar arquivos, fazer upload e download, incluindo arquivos de currículo. Você pode fazer todo o trabalho básico usando o FTpCafe FTP Client.

Recursos do FTPCafe FTP Client

• Aplicativo gratuito para Android.

• Suporta protocolos FTP, FTPS, SFTP.

• A interface do usuário está limpa.

• Você pode fazer upload e download de arquivos.

• Fácil acesso.

• Você pode retomar downloads interrompidos.

Baixe o FTPcafe FTP do Google play

Para TABS: Muitas das guias no mercado estão rodando no Android, para usuários de guias, sugiro que você use AndFTP.

4. Cliente FTP Fácil

O Easy FTP Client é outro melhor cliente FTP para Android que suporta FTP e SFTP. Assim como o Turbo FTP, este aplicativo é muito fácil de usar e a interface do usuário também é muito amigável. Basta abrir o aplicativo e tocar no botão “Adicionar”, Insira os detalhes do FTP, toque na opção“Verificar”Ícone e você está pronto para ir. A vantagem do cliente Easy FTP é que ele foi projetado principalmente para transferir arquivos de e para o servidor FTP de forma confiável.

Recursos do Easy FTP Client

• Aplicativo gratuito para Android.

• Suporta protocolos FTP, FTPS, SFTP.

• A interface do usuário está limpa.

• Você pode fazer upload e download de arquivos.

• Fácil acesso.

• Você pode retomar downloads interrompidos.

Baixe o FTPcafe FTP do Google play

Conclusão:

Considerando que o número de aplicativos disponíveis na App store é bastante grande. Tentar todos eles e encontrar os adequados é bastante difícil, então testei a maioria deles e os revisei. Estes são os melhores clientes FTP para Android 2021 disponível na App Store agora. Caso tenha esquecido alguma coisa ou se você tiver algum esclarecimento a fazer, deixe um comentário abaixo.