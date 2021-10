5 aplicativos para não dar ruim no planejamento da sua viagem

Uma das coisas que nos traz mais liberdade é viajar. Conhecer novas culturas, cidades e pontos turísticos abre novos horizontes e nos faz sentir livres. Com a pandemia, essa sensação precisou ser privada por um tempo (mais do que gostaríamos) e as viagens começaram a ser adiadas, sem data para acontecer.

Porém, com o avanço da vacinação, a esperança de uma viagem pós-pandemia começou a surgir, pelo menos por aqui mesmo no país. E vamos combinar? O Brasil é repleto de paisagens deslumbrantes e temos muito a explorar por aqui. Do Oiapoque ao Chuí, de lugares pouco procurados até os mais conhecidos pontos turísticos do Rio de Janeiro… não falta território pós pandemia para apreciar, seja de carro, ônibus, a pé, barco ou avião.