5 maneiras de consertar a atualização do Windows 10 que congela e travou (2021)

O Windows 10 recebe atualizações frequentes para garantir uma experiência de interface do usuário mais suave. No entanto, às vezes pode haver problemas ao tentar atualizar seu Windows. O problema mais comum que os usuários enfrentam é o travamento do Windows 10 no meio de uma atualização. Se você tem enfrentado problemas com o Windows e ele fica travando ao tentar atualizar, este artigo o ajudará com isso.

Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir as atualizações do Windows 10 quando ele congela.

Tente reiniciar o seu PC

Você pode enfrentar esse problema devido a bugs aleatórios. Bugs são comuns e você encontrará alguns bugs aleatórios ao usar o Windows. Se o Windows 10 congelar durante a instalação de uma atualização, tente reiniciar o PC. Reiniciar seu PC corrige bugs aleatórios que você pode encontrar em seu PC. Tente reiniciar o PC e, em seguida, tente instalar a atualização novamente. Se você ainda enfrentar o problema depois de reiniciar o PC, passe para as próximas etapas de solução de problemas.

Outra coisa que você pode fazer é executar o Windows Update Troubleshooter. O Solucionador de problemas do Windows Update corrige todos os problemas que você pode enfrentar com o Windows Update. Para executar o solucionador de problemas do Windows Update, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu PC. Para abrir o Definições aplicativo em seu PC, pressione o Windows + I combinação de teclas.

No Definições aplicativo, clique no Atualização e segurança opção.

Na próxima janela que se abrir, clique no Resolução de problemas na barra lateral esquerda.

Agora no lado direito, clique no Solucionadores de problemas adicionais .

Aqui, selecione o atualização do Windows opção e clique no Execute o solucionador de problemas botão logo abaixo do Atualização do Windows.

Isso executará o solucionador de problemas do Windows Update em seu PC. Siga as instruções na tela para executar o solucionador de problemas do Windows Update e verifique se há erros em seu PC.

Isso deve ajudar a corrigir o Windows 10 Update quando ele congela. No entanto, se o problema não foi resolvido, você deve passar para a próxima etapa de solução de problemas.

Excluir arquivos na distribuição de software

Se a execução do solucionador de problemas do Windows Update não ajudou a corrigir o problema, você deve tentar excluir arquivos na distribuição de software. Para excluir arquivos na distribuição de software, siga as etapas abaixo-

Abra o Menu Iniciar no seu PC pressionando o janelas chave. No Menu Iniciar, procurar Prompt de comando.

Clique com o botão direito no Prompt de comando a partir do resultado da pesquisa e, em seguida, clique no Executar como administrador.

Insira esses dois comandos no Prompt de comando- net stop wuaserv bits de parada de rede

Insira esses dois comandos individualmente após executar um comando. Esses comandos vão parar Serviço de atualização do Windows e também Transferência inteligente de fundo.

Depois de fazer isso, vá para o seguinte local- C: Windows SoftwareDistribution

Selecione todos os arquivos aqui e, em seguida, exclua-os. Se você não puder excluir o arquivo, pode ser porque o sistema os está utilizando; portanto, você terá que reiniciar o seu PC. Tente excluir os arquivos após reiniciar o PC e você não deverá mais enfrentar o problema.

Use a restauração do sistema

Se alguma das correções acima não ajudar a resolver o problema, você deve tentar usar a restauração do sistema para reverter o sistema à condição de funcionamento. Observe que esse método só funcionará se você tiver criado um ponto de restauração antes, quando o sistema estava funcionando. Se você não criou um ponto de restauração antes, deve passar para o próximo método.

No entanto, se você tiver um ponto de restauração, tente restaurar o sistema usando-o e verifique se isso corrige o problema ou não. Para executar a restauração do sistema, siga as etapas fornecidas abaixo-

No Menu Iniciar, procure o Crie um ponto de restauração e abri-lo.

Você será encaminhado para o Proteção do sistema guia no Propriedades do sistema.

Aqui, clique no Restauração do sistema botão.

Você verá duas opções na próxima tela – Restauração recomendada e Escolha um ponto de restauração diferente.

Restauração recomendada- Nesta opção, o Windows selecionará o ponto de restauração mais recente que você criou. Escolha um ponto de restauração diferente Se você selecionar esta opção, poderá selecionar um ponto de restauração manualmente.

Na próxima página, você será solicitado a selecionar um ponto de restauração.

Selecione o ponto de restauração a partir do qual deseja restaurar.

Se você deseja saber quais programas serão removidos ou instalados, clique em Verificar programas afetados.

Clique em Próximo para continuar com a restauração do sistema.

Reinicie o seu PC

Se nenhuma das etapas acima o ajudou a resolver o problema que você estava enfrentando, você teria que reiniciar o seu PC.

Vá para o Atualização e segurança seção do Definições aplicativo.

Aqui na barra lateral esquerda, clique no Recuperação.

Clique no Iniciar botão logo abaixo do Reinicializar este PC seção.

Você terá duas opções- Mantenha meus arquivos e Remova tudo.

Selecione qualquer uma das opções acima de acordo com sua preferência e siga as instruções na tela para reiniciar o PC.

Conclusão

Seguindo as etapas acima, você pode corrigir o Windows 10 Update quando ele travar. Esperamos que este artigo o ajude a resolver o problema e, se ajudou, informe-nos na seção de comentários.