5 maneiras de corrigir a opção de ligar / desligar o Bluetooth desapareceu no Windows 11

Você não consegue encontrar a chave Bluetooth no Windows 11? Muitos usuários expressaram suas preocupações em relação a esse problema e relataram que a opção Ativar / Desativar Bluetooth desapareceu no Windows 11. É um problema bastante comum que muitos usuários relataram ter enfrentado e não há nada com que se preocupar se você estiver enfrentando isto. Este será o seu guia para ajudar a resolver o desaparecimento da chave Bluetooth.

Corrigir a opção de ligar / desligar o Bluetooth Desapareceu Problema Windows 11

Neste artigo, iremos discutir como você pode corrigir o desaparecimento do Bluetooth On / Off no Windows 11.

Tente reiniciar o seu PC

Reiniciar o PC é a etapa inicial para resolver a maioria dos problemas que você pode enfrentar. O Windows 11 é mais comum a bugs, e espera-se que você veja bugs aleatórios que podem causar problemas. Esses problemas podem ser facilmente corrigidos reiniciando o PC. Você deve tentar reiniciar o seu PC e depois verificar se você enfrenta o mesmo problema ou não.

Se o driver Bluetooth do seu PC estiver desatualizado, é mais provável que você enfrente esse problema. Você deve tentar atualizar o driver Bluetooth e, em seguida, verificar se a opção Bluetooth On / Off ainda desapareceu ou não. Para fazer isso, siga as etapas fornecidas abaixo-

aperte o Windows + X combinação de teclas. No menu que se abre, clique em Gerenciador de Dispositivos para abri-lo.

No Gerenciador de Dispositivos , Expandir o Bluetooth seção clicando duas vezes sobre ela.

Selecione aqui o seu driver Bluetooth. Clique com o botão direito nele e, a partir do menu de contexto que se abre, selecione Atualize o driver.

Agora siga as instruções na tela para atualizar o driver. Você terá que fazer o mesmo para todos os drivers Bluetooth listados aqui.

Além disso, certifique-se de que os drivers Bluetooth estejam ativados. Ao clicar com o botão direito do mouse no driver Bluetooth, se você ver Permitir opção no menu de contexto, o que significa que o driver Bluetooth está desabilitado. Clique no Permitir para habilitar o driver Bluetooth.

Reinstalando o driver Bluetooth

Se atualizar o driver Bluetooth não ajudou em nada, você deve preferir reinstalar o driver Bluetooth. Siga as etapas abaixo para reinstalar o driver Bluetooth-

Vá para o Gerenciador de Dispositivos no seu PC.

Aqui, clique duas vezes no Bluetooth para expandi-lo.

Selecione o driver Bluetooth, clique com o botão direito nele e clique em Desinstalar dispositivo. Isso desinstalará o driver Bluetooth.

Para reinstalá-lo, reinicie o PC e o driver será reinstalado no PC.

Habilitar serviços Bluetooth

Se ainda não conseguir ver a opção Bluetooth On / Off, você terá que tentar habilitar os serviços Bluetooth. Para habilitar os serviços Bluetooth, siga as etapas fornecidas abaixo-

Em primeiro lugar, abra o Corre Caixa de diálogo pressionando o Windows + R combinação de teclas.

No Corre caixa de diálogo, digite services.msc e clique em OK. Isso irá abrir o Aplicativo de serviços / Gerenciador de serviços do Windows no seu PC.

Pesquise aqui os seguintes serviços: Serviço mãos livres Bluetooth Serviço de gateway de áudio Bluetooth Serviço de Suporte Bluetooth Serviço de Suporte ao Usuário Bluetooth

Agora selecione qualquer um dos serviços da lista acima.

Clique com o botão direito no serviço e defina o Tipo de inicialização para Automático. Além disso, clique em Começar para iniciar o serviço.

Clique em Aplicar e então em OK para salvar as alterações. Você terá que fazer o mesmo para todos os serviços listados acima.

Uma vez feito isso, feche o Serviços janela, e você estará pronto para ir.

Executar verificação SFC e DISM

Executar uma varredura SFC ou uma varredura DISM também pode ajudá-lo a corrigir o problema. Essas ferramentas examinam o seu PC em busca de erros e os corrigem.

Para executar a varredura SFC, siga as etapas fornecidas abaixo-

No Menu Iniciar , procurar Prompt de comando.

Clique com o botão direito no Prompt de comando no resultado da pesquisa e, em seguida, clique em Executar como administrador. Isso dará privilégios administrativos ao prompt de comando.

No Prompt de comando, modelo SFC / scannow e acertar Digitar para executar o comando.

Aguarde a conclusão do processo e reinicie o PC para salvar as alterações.

Se executar a varredura SFC não corrigiu o problema para você, você deve preferir executar a ferramenta DISM. Para executar a ferramenta DISM, siga as etapas fornecidas abaixo-

Execute o Prompt de comando como administrador. Discutimos como você pode fazer isso acima. Portanto, você pode seguir as etapas acima para executar o Prompt de Comando como administrador.

Agora, digite e execute o seguinte comando um por um DISM / Online / Cleanup-Image / CheckHealth DISM / Online / Cleanup-Image / ScanHealth DISM / Online / Cleanup-Image / RestoreHealth



Aguarde a conclusão do processo e o DISM para verificar e corrigir os problemas.

Após a conclusão do processo, reinicie o PC e você não deverá mais enfrentar o problema que estava enfrentando.

Conclusão

É assim que você corrige o problema da opção Ativar / Desativar Bluetooth no Windows 11. Seguindo as etapas acima, você deve corrigir o problema com a chave Bluetooth e ela deve aparecer novamente no seu PC.