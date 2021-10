A caminho do altar, Dolores é sequestrada em ‘Nos Tempos do Imperador’

Fortes emoções irão tomar conta dos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”. Vestida de noiva, Dolores (Daphne Bozaski) levará um susto daqueles ao ser sequestrada a caminho do altar.

O rapto será arquitetado por sua irmã, Pilar (Gabriela Medvedosvski), que não aceita o casamento de sua parente com Tonico (Alexandre Nero). Após tentar convencer Dolores a fugir, a médica armará uma verdadeira emboscada para livrá-la das garras do vilão.

Com a ajuda de Guebo (Maicon Rodrigues), ela sequestrará a noiva com uma carroça e será perseguida por seu pai e capangas. O veículo acaba atolado na lama e Pilar vai sugerir que as duas fujam a pé. Dolores dirá que não quer fugir e vai obrigar a irmã a libertá-la para o casamento.