‘A Fazenda 13’: Dayane Mello detona Rico Melquiades

O clima pré formação da roça em A Fazenda 13 já está agitando os peões na sede. Dayane Mello surpreendeu e em conversa com Aline Mineiro, e detonou a postura do influenciador Rico Melquiades. A modelo não gostou da briga com Tati Quebra Barraco e revelou que vai se afastar do peão.

“Vou te falar uma coisa que tá me incomodando muito. Eu vou me afastar do Rico. Porque o que ele tá fazendo com a Tati, eu não acho bonito. Lá na dinâmica, aqui na frente de todo mundo. ‘Sua preguiçosa’, amiga, respeito é tudo”, disparou ela.

A peoa considerou a postura de Rico como “podre”, e mesmo com problemas com Tati, afirmou não gostar de ter ouvido o influenciador chamar a funkeira de “preguiçosa”.

“Independente do que ela fez comigo, ela não fez nada de grave. Só que tu não pode falar ‘e aí, preguiçosa’, com uma mulher de quase 50 anos, avó, mãe de família, na frente de todo mundo. Isso é muito feio. Foi podre”, disse ela, detonando as atitudes do peão.

Por conta disso, Dayane disse que vai se afastar do peão e priorizar a apenas Aline no programa.

“Então agora eu não quero! Vou me afastar do Rico e da Valentina. Porque? Eu não quero brigar. Não quero chegar o momento de sair desse programa e ter ele como meu inimigo. Isso fica entre eu e você. E hoje eu volto priorizando só você. Porque, pra mim, eu passei do limite. Acabou com ele e a Valentina. Se ela virar mulher agora e mudar as atitudes, eu vou continuar com ela. Eu não sou burra”, finalizou.