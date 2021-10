‘A Fazenda 13’: Solange Gomes ameaça processar Rico Melquiades durante discussão

Mais uma briga para a conta! Em ‘A Fazenda 13’, Rico Melquiades e Solange Gomes protagonizaram um desentendimento ‘daqueles’, com direito à ameaças de processo da parte da ex-banheira do Gugu.

Tudo começou quando o ex-participante do ‘De Férias Com o Ex’ chamou Solange de fofoqueira, na sala da sede do programa. De acordo com ele, se tratava de uma brincadeira, mas a escritora interpretou de outra forma e não gostou nenhum pouco da situação.