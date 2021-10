A Fazenda: Erika Schneider, Dayane Mello e Tiago Pequilo estão na roça

Grandes emoções tomaram conta da sede de “A Fazenda 13” na noite da última quarta-feira (6). A prova do Fazendeiro movimentou toda a casa e coroou Rico Melquiades como o novo dono do chapéu mais importante do reality.

O influencer ganhou a disputa de um quiz e automaticamente saiu da berlinda. Erika Schneider e Dayane Mello não tiveram a mesma sorte e se juntaram com Tiago Piquilo na terceira roça da temporada.

Como se formou?

A roça dessa semana consistiu na votação do Fazendeiro, Gui Araújo, que colocou Rico no primeiro banquinho. Erika Schneider foi pela votação da casa, com 7 votos, e puxou Tiago Piquilo da baia. Dayane Mello foi para a berlinda graças ao poder da chama, onde Bil Araújo pôde colocar um peão direto no último banquinho da roça.