A Fazenda: MC Gui, Rico, Sthe Matos e Tati Quebra Barraco formam roça da semana

A noite da última terça-feira (26) foi de grandes tensões em “A Fazenda 13”, graças a formação da roça da semana. MC Gui, Rico Melquiades, Tati Quebra Barraco e Sthefane Matos formam o quarteto inicial da berlinda, antes da prova do fazendeiro.

Com o maior voto da semana, Bil Araújo colocou o funkeiro MC Gui direto na roça. Pela casa, Rico Melquiades foi o mais votado com quatro votos, e puxou Tati Quebra Barraco para o terceiro banco. Sthe Matos acabou na berlinda por sobrar na dinâmica do “resta um”.

Por ser a última a completar o quarteto, Sthe ganhou o poder de vetar um peão da prova do fazendeiro e escolheu MC Gui. Porém, o poder da chama vermelha dava o direito de trocar essa decisão e assim Dynho Alves vetou Rico da prova desta quarta-feira (27) e o colocou direto na roça.