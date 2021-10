‘A Fazenda’: Rico revela para quem Tiago vai dar poder da chama

Em conversa com Dayane Mello e Aline Mineiro, o peão de ‘A Fazenda 13’, Rico Melquiades, revelou quem será o confinado que receberá um dos poderes da chama de Tiago Piquilo, vencedor da última prova de fogo.

‘O Tiago falou que vai dar o poder para o MC Gui e em troca, ele não pode ferrar com a Solange. Assim ela me disse. E o poder não é você estar imune, já veio muito, teve semana passada’, revelou para as meninas.