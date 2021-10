A fila andou? Web aponta affair entre Grazi Massafera e diretor de cinema

Parece que a fila andou para Grazi Massafera! Após terminar seu relacionamento com Caio Castro, a atriz estaria vivendo um affair com Alexandre Machafer, diretor de cinema.

De acordo com informações do Extra, os dois começaram a interagir no início de outubro, mas já se seguiam antes disso. Recentemente os dois passaram a curtir fotos um do outro nas redes sociais e levantaram um questionamento acerca de um possível romance.

Os fãs da loira começaram a questionar o affair nas redes do diretor, que não respondeu diretamente os internautas, mas curtiu perguntas como “É o namorado da Grazi?” e “Você e a Grazi estão juntos?”.

A mãe de Alexandre também passou a seguir a atriz nas redes sociais.