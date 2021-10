A saga dos clubes do interior paulista nos últimos cinco anos – Futebol Interior

Campinas, SP, 13 (AFI) – Na atual edição do Campeonato Brasileiro da Série C, cinco clubes do interior do estado de São Paulo iniciaram a busca, no Grupo B, por uma das duas vagas para a Série B de 2022: Grêmio Novorizontino, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol e Oeste.

Após o término da fase inicial, apenas Grêmio Novorizontino e Ituano passaram para a próxima fase no Grupo, que apontará os dois novos integrantes da Série B do Brasileiro. O clube de Novo Horizonte, líder do Grupo B, com 39 pontos e a melhor campanha da história nesse novo formato; e o time de Itú, vice-líder, com 33 pontos.

Na fase seguinte, o Novorizontino estreou com goleada por 5 a 0 para o Manaus-AM, mas venceu o Ypiranga-RS, por 1 a 0 na segunda rodada; já o Ituano, que estreou vencendo o Botafogo-CE, por 1 a 0, em João Pessoa-AL, acabou derrotado pelo Criciúma-SC, na rodada seguinte, por 2 a 0.

O VICE-CAMPEÃO GUARANI SUBIU EM 2016

Na Série C do Brasileiro de 2016, cinco clubes paulistas do interior também participaram no Grupo B e ocuparam os seguintes lugares na fase inicial: Guarani, líder, com 38pg; Botafogo de Ribeirão Preto, 3º lugar, com 31pg; Mogi Mirim, 7º colocado, com 18pg; e os rebaixados Portuguesa de Desportos e Guaratinguetá, respectivamente nos 9º e 10º lugares com 14pg e 4pg.

Nas quartas de final, o ABC-RN eliminou o Botafogo-SP, com empate sem gols em Ribeirão Preto e vitória por 1 a 0 em Natal; e o Guarani passou pelo ASA-AL, perdendo por 3 a 1 em Alagoas e vencendo por 3 a 0 em Campinas. Na semifinal, o Bugre eliminou o ABC-RN, perdendo por 4 a 0 em Natal e goleando por 6 a 0 em Campinas.

Com o acesso garantido, na disputa do título, o Guarani empatou por 1 a 1 com o Boa-MG em Campinas e terminou como vice-campeão, pois perdeu por 3 a 0 em Varinha-MG.

EM 2017, O 3º COLOCADO SÃO BENTO SUBIU

Na edição de 2017, quatro clubes paulistas do interior estavam presentes no Grupo B: São Bento de Sorocaba, Botafogo de Ribeirão Preto, Bragantino e Mogi Mirim.

O São Bento terminou a primeira fase como líder e somando 31 pontos; o Botafogo terminou no 6º lugar, com 25pg; o Bragantino foi o 8º colocado com 21pg; e o lanterna e rebaixado Mogi Mirim somou apenas 13pg.

Nas quartas de final, o São Bento passou pelo Confiança-SE com vitória por 2 a 0 em Aracajú-SE e empate sem gols em Sorocaba. E, na semifinal, com o acesso garantido, foi eliminado pelo CSA-AL, perdendo por 1 a 0 em Sorocaba, vencendo pelo mesmo placar em Maceió-AL, mas derrotado nos pênaltis, por 4 a 2.

BOTAFOGO E BRAGANTINO SUBIRAM EM 2018

No Brasileiro da Série C de 2018, apenas dois clubes do interior paulista participaram: Botafogo de Ribeirão Preto e Bragantino de Bragança Paulista, com ambos conquistando o acesso pelo Grupo B.

O Botafogo terminou a fase inicial como líder e somando 35 pontos; já, o Bragantino foi o 4º colocado, com 29pg.

Nas quartas de final, o Botafogo-SP eliminou o seu homônimo da Paraíba: Botafogo-BP venceu por 1 a 0 em João Pessoa-PB e, pelo mesmo placar, o Botafogo-SP venceu em Ribeirão Preto.

E, na disputa da vaga para as semifinais e acesso à Série B, o Botafogo-SP venceu na cobrança dos pênaltis por 4 a 3. Já, o Bragantino eliminou o Náutico nas quartas, com vitória por 3 a 1 em Bragança Paulista e empate por 1 a 1 na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.

E, nas semifinais, tanto o Botafogo quanto o Bragantino, já com o acesso garantido, foram eliminados, respectivamente por Cuiabá-MT (empate sem gols na Arena Pantanal e derrota por 3 a 0, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto) e Operário-PR (empates sem gols em Bragança Paulista e em Ponta Grossa-PR, com vitória do time paranaense na disputa dos pênaltis, por 4 a 2).

TEMPORADA RUIM EM 2020

Com o acesso de Botafogo de Ribeirão Preto e de Bragantino, os dois únicos paulistas na edição de 2018, no ano seguinte não teve nenhum clube paulista no Campeonato Brasileiro da Série C.

Porém, na edição do ano passado (2020), outros dois clubes do interior paulista estiveram presentes: Ituano, que conquistou o acesso na disputa do Brasileiro da Série D de 2019, como 3º colocado na fase semifinal; e o São Bento de Sorocaba, rebaixado da Série B de 2019.

TEMPORADA RUIM

O Ituano terminou a primeira fase como vice-líder do Grupo B, com 29 pontos. Mas, na segunda fase, aquela que daria vagas na Série B de 2021 para os dois primeiros colocados do Grupo C, o time de Itu acabou como lanterna, com apenas 5 pontos conquistados.

Já, o São Bento, terminou a fase inicial como vice-lanterna e, com 17 pontos somados, foi novamente rebaixado, desta vez, para a Série D do Brasileiro de 2021.