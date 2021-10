Abacate e pão combinam? Confira receita de torrada com creme especial para café da manhã

Se você é do time que não dispensa um pãozinho pela manhã, mas não abre mão de uma refeição completa e nutritiva, a receita de torradas com abacate é adequada para você. Rico em vitaminas, o abacate é uma fruta maravilhosa para o café da manhã e fornece toda energia necessária para começar o dia bem. Além disso, as combinações feitas com essa fruta são inúmeras e pra lá de deliciosas – e a receita de torradas com abacate está aqui para provar isso. Confira o passo a passo, dado pelo Gshow: