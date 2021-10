ABC-RN dispara em número de sócios antes de duelo decisivo pelo acesso – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 13 (AFI) – Após empatar sem gols com o Caxias-RS no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D, o ABC-RN segue preparação para o duelo decisivo. Desta vez, terá a força de sua torcida nas arquibancadas, que promete esgotar os ingressos colocados à venda.

Como os sócios-torcedores terão prioridade para compra dos ingressos, a busca pelo programa disparou e o clube já ultrapassou a marca de 3.300 cadastros, sendo 1.700 em menos de uma semana.

A assessoria de imprensa afirmou que 70% dos ingressos já foram vendidos. Vale lembrar que o clube usará apenas 40% da capacidade total do estádio, cerca de 6 mil lugares.

JOGO DE VOLTA

Caxias-RS e ABC-RN voltam a campo no próximo fim de semana. A grande decisão pelo acesso à Série C ocorrerá no domingo (16), às 17h30, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN). O vencedor sobe de divisão, enquanto um movo empate leva a decisão para os pênaltis.