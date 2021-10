ABC-RN inicia viagem para enfrentar a Aparecidense-GO com 19 relacionados – Futebol Interior

Natal, RN, 21 (AFI) – O ABC-RN já está rumo a Goiás para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Série D. O técnico Moacir Júnior relacionou 19 jogadores para a partida diante da Aparecidense-GO, marcada para domingo, às 16h, no Estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO).

Após conquistar o acesso, o ABC ainda entrou em campo na quarta-feira à noite pelas Eliminatórias da Copa do Nordeste. O time superou o Jacuipense-BA por 4 a 2 e avançou à fase que define os quatro classificados.

O elenco realizou o teste de covid-19 na manhã desta quinta-feira e embarcou para Salvador (BA) às 12h30. Depois vão até Brasília (DF) e viajam de ônibus para a cidade do jogo, com previsão de chegada às 20h.

Goleiros: Welligton e Pedro Paulo

Laterais: Netinho, Felipinho e Vinicius Silva

Zagueiros: Alisson Cassiano e Suéliton

Volantes: Vinicius Paulista, Felipe Manoel, Allef e Valderrama

Meias: Marcos Antônio, Allan Dias, Denner e João Marcos

Atacantes: Wallyson, Negueba, Gustavo Henrique e Claudinho