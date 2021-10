ABC-RN perde dois titulares para o jogo da volta por conta de cartões – Futebol Interior

Natal, RN, 11 (AFI) – No primeiro confronto das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D, o ABC-RN ficou no empate sem gols contra o Caxias-RS, fora de casa.

Em caso de novo empate na volta, a decisão vai para os pênaltis. Quem avançar, garante vaga nas semifinais e consequentemente o acesso para a Série C.

DESFALQUES

Para o próximo confronto, o Alvinegro não contará com dois titulares absolutos do time. O volante Valderrama e o zagueiro Suélinton receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora. Na zaga, Alexandre deve ser escolhido. No meio-campo, Allef é a principal opção.

Já o atacante Gustavo Henrique, que ficou de fora do jogo de ida, segue como dúvida. O jogador não tem lesão, mas está com dores musculares. A participação dele depende de como o mesmo evoluirá durante a semana.

JOGO DA VOLTA

A partida decisiva entre ABC-RN e Caxias-RS está marcada para domingo, dia 17, às 17h30, no estádio Frasqueirão, em Natal. O time vitorioso avança de fase e sobe para a Série C do ano que vem.